Kemal Kuruçay’ı Kaybettik

Oyuncu Kemal Kuruçay, 22 Ekim 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Zor Baba, Çılgın Yuva, İnadım İnat, Sevgili Düşmanım, Reyting Hamdi, Seksenler, İnce İnce Yasemince adlı dizilerde oynayan sanatçının filmleri arasında Harbi Define, Manda Yuvası, Mandıra Filozofu, Zilin Sesi, Mandıra Filozofu İstanbul, Baba Mirası, Bizim Semtin Çocukları gibi filmler var. Kuruçay’ın cenazesi, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.