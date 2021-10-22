3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Ödül Töreni ile Sona Erdi

3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali ödül ve kapanış töreni yapıldı. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen törende, Türkiye, İran, Azerbaycan, Afganistan ve Kazakistan’dan başvuran ve finale kalan 24 eserden sahneler izletildi. Sabah Mohammadi’nin yönettiği Ghorobe Tolani adlı film festivalin en iyi filmi seçildi, Muhammed Furkan Daşbilek’in Bir Nehir Kıyısında adlı filmi ikinci ve Mitra Raees Mohammadi’nin Tame-e Shirin-e Tariki adlı filmi üçüncü oldu.

Basın Bülteni

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Ödüller

En İyi Film: Ghorobe Tolani (Sabah Mohammadi)

En İyi İkinci Film: Bir Nehir Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek)

En İyi Üçüncü Film: Tame-e Shirin-e Tariki (Mitra Raees Mohammadi)

Özel Seçki Ödülü: A. Rıza (Yücel Albayrak, Muhammed Oya)

Bingöl Şehri Özel Ödülü: Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül)

Jüri Özel Ödülü: Albella’nın Yolculuğu (Enis Manaz)

En İyi Senaryo: Eser Akide Hanım ve Çocukları (Mitca Mahmutoğlu)

En İyi Senaryo Jüri Özel Ödülü: Mutluluğun Fotoğrafı (İlkay Tolga Havabent)