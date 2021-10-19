3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali yoğun bir ilgi ve katılım ile başladı. Bingöl Üniversitesi kampüs alanında gerçekleşen programa Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Kısa Film Ana Jüri Üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılış ve selamlama konuşmasını Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak yaptı, festivale başarılar diledi.

Basın Bülteni

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