Michel Franco’nun yönettiği ve Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle ile Samantha Yazareth Anaya’nın oynadığı Yeni Düzen (Nuevo Orden – New Order), 29 Ekim 2021’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bu ilgi çekici ve sürükleyici distopik dramda, yapılmakta olan çok lüks bir üst sınıf düğünü yerini aniden şiddetli bir darbeye ve hiç beklenmedik bir sınıflar arası çatışmaya bırakıyor. Sevimli ve sempatik gelin ve buoldukça zengin aile ile çalışmakta olan uşakların gözünden izlediğimiz hikâye, bir politik sisteminin çöküşünün oldukça dramatik sonuç ve etkilerini izliyor.