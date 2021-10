Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali düzenlenen kapanış ve ödül töreninin ardından sona erdi. Altın Portakal’ın En İyi Filmi, Ferit Karahan’ın yönettiği Okul Tıraşı oldu. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödül için yarıştı. Ferit Karahan’ın yönettiği Okul Tıraşı, En İyi Film Ödülünün yanı sıra Ferit Karahan ve Gülistan Acet’e En İyi Senaryo, Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari’ye En İyi Kurgu Ödülleri’ni de kazandırdı. Jüri Özel Ödülü’ne Selman Nacar yönetmenliğindeki İki Şafak Arasında filmi layık görülürken, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülünü Emre Kayiş’ın Anadolu Leoparı aldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

Jüri Özel: İkinci Gece (Ali Tansu Turhan)

En İyi Kısa Film: Siz Biraz Uzak Kaldınız (Elif Refiğ)

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Jüri Özel: Bekleyiş (Aslı Akdağ)

En İyi Belgesel Film: Her Şey Dahil (Volkan Üce)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Uluslararası Film: Libertad (Clara Roquet)

En İyi Yönetmen: Paz Fabrega (Aurora)

En İyi Kadın Oyuncu: Claudia Grob (Aile – The Fam)

En İyi Erkek Oyuncu: Petri Poikolainen (Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam – The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel: İki Şafak Arasında (Burak Çevik, Diloy Gülün, Selman Nacar)

Behlül Dal En İyi İlk Film: Anadolu Leoparı (Emre Kayiş)

En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

Cahide Sonku: Ezgi Baltaş, Feride Çiçekoğlu

En İyi Senaryo: Ferit Karahan, Gülistan Acet (Okul Tıraşı)

En İyi Kadın Oyuncu: Nihal Yalçın (Zuhal)

En İyi Erkek Oyuncu: Tarhan Karagöz (Kafes)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Bağlılık: Hasan)

En İyi Müzik: Nikos Kypourgos (Kerr)

En İyi Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari (Okul Tıraşı)

En İyi Sanat Yönetmeni: Billur Turan (Anadolu Leoparı)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nezaket Erden (İki Şafak Arasında) / Özay Fecht (Kafes)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında)

SİYAD En İyi Film: Bembeyaz (Necip Çağhan Özdemir)

Film-Yön En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)