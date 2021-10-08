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Altın Portakal Festival Günlüğü 5: 08 Ekim 2021 Cuma: Altın Portakal Ödülleri Yarın Akşam Sahiplerini Bulacak

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın akşam yapılacak ödül töreni ile sona eriyor. Tören Halk TV ekranından yayınlanacak. Ali Tansu Turhan’ın sinemaya içeriden bakan bir hikâye anlattığı, seyirciyi hayatın mı filmlere, filmlerin mi hayata etki ettiği sorusu üzerine düşündürdüğü filmi Diyalog, babasının cenazesi için geldiği kasabada işlenen cinayete tanık olan bir adamın başına gelenleri konu alan, Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr Türkiye’de ilk kez seyircileriyle buluştu.

4. Sokaktaki Pansiyon Levan

*****

Acı ve Tatlı Ekibi

Didem Şahin

*****

Bembeyaz Ekibi

Kubilay Tuncer

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Birlikte Öleceğiz Ekibi

Hakkı Kurtuluş

Hakkı Kurtuluş – Melik Saraçoğlu – Özgür Emre Yıldırım

Muammer Brav – Hakkı Kurtuluş –
Melik Saraçoğlu – Özgür Emre Yıldırım

Özgür Emre Yıldırım

Yamaç Okur

*****

Dialog Ekibi

Ushan Çakır

*****

Kerr Ekibi

Gafur Uzuner – Tayfun Pirselimoğlu

Tayfun Pirselimoğlu

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Unkapanı: Bitmeyen Masal Ekibi

Tayfun Belet

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