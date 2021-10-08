Altın Portakal Festival Günlüğü 5: 08 Ekim 2021 Cuma: Altın Portakal Ödülleri Yarın Akşam Sahiplerini Bulacak

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın akşam yapılacak ödül töreni ile sona eriyor. Tören Halk TV ekranından yayınlanacak. Ali Tansu Turhan’ın sinemaya içeriden bakan bir hikâye anlattığı, seyirciyi hayatın mı filmlere, filmlerin mi hayata etki ettiği sorusu üzerine düşündürdüğü filmi Diyalog, babasının cenazesi için geldiği kasabada işlenen cinayete tanık olan bir adamın başına gelenleri konu alan, Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr Türkiye’de ilk kez seyircileriyle buluştu.

Basın Bülteni

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4. Sokaktaki Pansiyon Levan



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Acı ve Tatlı Ekibi



Didem Şahin



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Bembeyaz Ekibi



Kubilay Tuncer



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Birlikte Öleceğiz Ekibi



Hakkı Kurtuluş



Hakkı Kurtuluş – Melik Saraçoğlu – Özgür Emre Yıldırım



Muammer Brav – Hakkı Kurtuluş –

Melik Saraçoğlu – Özgür Emre Yıldırım



Özgür Emre Yıldırım



Yamaç Okur



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Dialog Ekibi



Ushan Çakır



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Kerr Ekibi



Gafur Uzuner – Tayfun Pirselimoğlu



Tayfun Pirselimoğlu



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Unkapanı: Bitmeyen Masal Ekibi



Tayfun Belet

