Altın Portakal Festival Günlüğü 4: 07 Ekim 2021 Perşembe

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan Okul Tıraşı filminin söyleşisi düzenlendi. Söyleşide yönetmen Ferit Karahan ve film ekibi soruları yanıtladılar. Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yönetmen Necip Çağhan Özdemir imzalı Bembeyaz filmi ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yönettikleri Birlikte Öleceğiz filmi Türkiye’deki ilk gösterimlerini festival kapsamında gerçekleştirdiler.
- Basın Bülteni
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Aile Gösteriminden
Ahmet Gürata
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Emre Kayiş – Tansu Biçer – Billur Turan – Buke Akşehirli
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Kubilay Tunçer – Mert Fırat – İnanç Konukçu
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Hakkı Kurtuluş – Su Kutlu –
Özgür Emre Yıldırım – Melik Saraçoğlu
Su Kutlu – Özgür Emre Yıldırım
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Kanat Doğramacı – Samet Yıldız – Melih Seluk
Muammer Brav – Ferit Karahan – Cansu Fırıncı