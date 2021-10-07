Altın Portakal Festival Günlüğü 4: 07 Ekim 2021 Perşembe

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan Okul Tıraşı filminin söyleşisi düzenlendi. Söyleşide yönetmen Ferit Karahan ve film ekibi soruları yanıtladılar. Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yönetmen Necip Çağhan Özdemir imzalı Bembeyaz filmi ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yönettikleri Birlikte Öleceğiz filmi Türkiye’deki ilk gösterimlerini festival kapsamında gerçekleştirdiler.

Basın Bülteni

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Esra Yıldız



Volkan Uce



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Aile Gösteriminden

Ahmet Gürata



Fred Baillif



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Anadolu Leoparı Ekibi



Billur Turan



Billur Turan – Buke Akşehirli



Emre Kayiş



Emre Kayiş – Tansu Biçer – Billur Turan – Buke Akşehirli



İpek Türktan



Uğur Polat



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Bembeyaz Ekibi



İnanç Konukçu



Kubilay Tunçer – Mert Fırat – İnanç Konukçu



Mert Fırat – İnanç Konukçu



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Birlikte Öleceğiz Ekibi



Hakkı Kurtuluş – Su Kutlu –

Özgür Emre Yıldırım – Melik Saraçoğlu



Su Kutlu



Su Kutlu – Özgür Emre Yıldırım



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Okul Tıraşı Ekibi



Cansu Fırıncı



Gülistan Acet



Kanat Doğramacı – Samet Yıldız – Melih Seluk



Melih Selçuk – Gülistan Acet



Muammer Brav – Ferit Karahan – Cansu Fırıncı



Samet Yıldız – Melih Selçuk

