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Altın Portakal Festival Günlüğü 4: 07 Ekim 2021 Perşembe

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan Okul Tıraşı filminin söyleşisi düzenlendi. Söyleşide yönetmen Ferit Karahan ve film ekibi soruları yanıtladılar. Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yönetmen Necip Çağhan Özdemir imzalı Bembeyaz filmi ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yönettikleri Birlikte Öleceğiz filmi Türkiye’deki ilk gösterimlerini festival kapsamında gerçekleştirdiler.

Esra Yıldız

Volkan Uce

*****

Aile Gösteriminden
Ahmet Gürata

Fred Baillif

*****

Anadolu Leoparı Ekibi

Billur Turan

Billur Turan – Buke Akşehirli

Emre Kayiş

Emre Kayiş – Tansu Biçer – Billur Turan – Buke Akşehirli

İpek Türktan

Uğur Polat

*****

Bembeyaz Ekibi

İnanç Konukçu

Kubilay Tunçer – Mert Fırat – İnanç Konukçu

Mert Fırat – İnanç Konukçu

*****

Birlikte Öleceğiz Ekibi

Hakkı Kurtuluş – Su Kutlu –
Özgür Emre Yıldırım – Melik Saraçoğlu

Su Kutlu

Su Kutlu – Özgür Emre Yıldırım

*****

Okul Tıraşı Ekibi

Cansu Fırıncı

Gülistan Acet

Kanat Doğramacı – Samet Yıldız – Melih Seluk

Melih Selçuk – Gülistan Acet

Muammer Brav – Ferit Karahan – Cansu Fırıncı

Samet Yıldız – Melih Selçuk

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