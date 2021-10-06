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Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un kazananları belli oldu ve açıklandı. Damla Sönmez’in sunduğu tören tüm Forum etkinlikleri gibi çevrimiçi olarak gerçekleşti. Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 04 Ekim Pazartesi günü başlayan Antalya Film Forum’da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu.

Damla Sönmez

Damla Sönmez – Ahmet Boyacıoğlu

Damla Sönmez – Emine Yıldırım

Damla Sönmez – Mahmut Fazıl Coşkun

Damla Sönmez – Müge Özen – Pınar Evrenosoğlu

Damla Sönmez – Serdar Kökçeoğlu

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