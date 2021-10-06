Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un kazananları belli oldu ve açıklandı. Damla Sönmez’in sunduğu tören tüm Forum etkinlikleri gibi çevrimiçi olarak gerçekleşti. Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 04 Ekim Pazartesi günü başlayan Antalya Film Forum’da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Damla Sönmez



Damla Sönmez – Ahmet Boyacıoğlu



Damla Sönmez – Emine Yıldırım



Damla Sönmez – Mahmut Fazıl Coşkun



Damla Sönmez – Müge Özen – Pınar Evrenosoğlu



Damla Sönmez – Serdar Kökçeoğlu

