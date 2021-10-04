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Altın Portakal Festival Günlüğü: 04 Ekim 2021 Pazartesi

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Bu yıl 58. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali film gösterimleri ve söyleşiler ile geçen ilk gününü geride bıraktı. Festival bugün de sinema dolu bir etkinlik programıyla izleyicilerle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Selman Nacar’ın yönettiği İki Şafak Arasında filminin söyleşisi saat 11:00’de, Nazlı Elif Durlu’nun Zuhal filminin söyleşisi saat 12:00’de film ekiplerinin katılımıyla AKM’nin yanında bulunan Balerin Cafe’de gerçekleştirilecek.

Bedir Bedir

Bedir Bedir – Nezaket Erden

Burak Çelik – Selman Nacar – Diloy Gülün

Ferhat Şendağ – Ersen Çıra

Mücahit Koçak – Burcu Gölgedar – Nezaket Erden

Nazlı Elif Durlu – Nihal Yalçın – Anna Maria Aslanoğlu

Selman Nacar – Mücahit Koçak – Diloy Gülüm

Ümran Safter

Yiğit Nalçacı – Mehmet Emre Battal – Yusuf Zeynel

İki Şafak Arasında Ekibi

Zuhal Ekibi

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