Altın Portakal Festival Günlüğü: 04 Ekim 2021 Pazartesi

Bu yıl 58. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali film gösterimleri ve söyleşiler ile geçen ilk gününü geride bıraktı. Festival bugün de sinema dolu bir etkinlik programıyla izleyicilerle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Selman Nacar’ın yönettiği İki Şafak Arasında filminin söyleşisi saat 11:00’de, Nazlı Elif Durlu’nun Zuhal filminin söyleşisi saat 12:00’de film ekiplerinin katılımıyla AKM’nin yanında bulunan Balerin Cafe’de gerçekleştirilecek.
- Basın Bülteni
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Burak Çelik – Selman Nacar – Diloy Gülün
Mücahit Koçak – Burcu Gölgedar – Nezaket Erden
Nazlı Elif Durlu – Nihal Yalçın – Anna Maria Aslanoğlu
Selman Nacar – Mücahit Koçak – Diloy Gülüm
Yiğit Nalçacı – Mehmet Emre Battal – Yusuf Zeynel