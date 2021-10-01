İlhan Daner’i Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun sevilen oyuncularından İlhan Daner, 01 Ekim 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Mahşere Kadar, Gol Kralı Cafer, Sana Dönmeyeceğim, Tatlı Günler, Gelin Çiçeği, Güllü Geliyor Güllü, Cici Kız, Doktor Civanım, Reisin Kızı, Silemezler Gönlümden, Taşralı Kız, Ah Bu Gençlik, Gariban Şakir, Köçek, Tatlı Cadı, Bülbül Ailesi, Tantana Kardeşler gibi filmlerde rol alan İlhan Daner’in cenazesi, 02 Ekim 2021 Cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.