Tahir Tahiroviç ile Aykut Taşkın’ın yönettiği ve Fulya Öztürk ile Halil Kahraman’in katkıda bulunduğu belgesel Fulya, 08 Ekim 2021’de CJ ENM dağıtımıyla Dada Vision – Azerbaycan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fulya, Azerbaycan’da 44 gün süren Vatan Savaşı sırasında görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman’ın yaşadıklarını konu ediyor. Görüntü yönetmenliğini Cengizhan Durmaz’ın, yapımcılığını Özcan Dada ve Farız Ahmedov’un yaptığı belgesel filmde yayınlanmamış arşiv görüntülerinin yer alıyor, Azerbaycan halkının yaşadığı tüm acılar ve kazandıkları zafer gözler önüne seriliyor.