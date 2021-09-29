Kafes’in Ardındaki Yönetmen

Ödüllü yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak uzun metraj filmi Kafes için “Babam ile kendime gönderme yaptım.” diyor. Senaryosunu da kendisinin yazdığı film Ağacıkoğlu’nun dördüncü uzun metraj filmi. Tarihi yarımadanın ara sokaklarında, surların insanlar tarafından ihanet izleriyle dolu kalan parçaları arasında çekilen Kafes, yakın arkadaşının ihaneti üzerine kendini karanlık bir entrika labirentinin içinde bulan Hasan’ı anlatıyor.

Basın Bülteni

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