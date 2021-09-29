Altın Portakal’da Biletler 7 Saatte Tükendi, Ek Seans Biletleri Satışta

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde filmlerin tüm biletler satışa çıktığı ilk günde 7 saat içerisinde bitti. Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Türkiye’de ilk gösterimleri yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma filmleri için AKM Aspendos Salonu’nda yeni gösterim seansları açıldı. Yarışma filmleri, Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’yla aynı gün 19:30 ve 22:00’de AKM Aspendos Salonu’nda da gösterilecek.

Basın Bülteni

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