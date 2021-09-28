Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı, Türkiye Prömiyerini Altın Portakal’ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Yapacak

Ferit Karahan’ın, uluslararası festivalleri ödüller toplayarak dolaşan yeni filmi Okul Tıraşı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki adaylar arasında. Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı film, Karahan’ın kendi hayatından izler de barındırıyor. Festival kapsamında Türkiye prömiyerini de gerçekleştirecek Okul Tıraşı’nın gösterimi, 05 Ekim Salı akşamı saat 19:15’te Cam Piramit yanındaki Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda gerçekleşecek. Film, bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan Yusuf’un dokunaklı hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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