Özgür Bakar’ın yönettiği ve Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu ile Orhan Aydın’ın oynadığı Hep Yek 4: Bela Okuma Altan, 15 Ekim 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla 2506 Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Altan ve Gürkan ikilisi bu sefer mafya karmaşasına sülaleleri de karıştırıyorlar ve belâ üstüne belâ çekmeye devam ediyorlar. İkili bu sefer daha büyük bir belâ olan Ali Kapan’ın kucağına düşer. Ali Kapan ezberlerin dışına çıkmış işkence yöntemleri ile Şeytan’ın yeryüzündeki gölgesi olarak nam salmıştır. Şimdi işe Gürkan’ın aşiret reisi dayısı Ferruh karışacak ve yeğenlerini kurtarmaya çalışacak ve işler karışacaktır.