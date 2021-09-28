Emre Kayiş’in Ödüllü İlk Filmi Anadolu Leoparı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda

Emre Kayiş’in yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi Anadolu Leoparı, dünya prömiyerini yaptığı 46. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü. Film şimdi de, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri arasında yer alan Anadolu Leoparı’nın gösterimi, 05 Ekim 2021 Salı akşamı saat 21:45’te, Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda gerçekleşecek. Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Tansu Biçer, Ege Aydan, Seyithan Özdemir, Osman Alkaş, Nuri Gökaşan yer alıyor.

Basın Bülteni

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