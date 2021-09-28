Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Yarışacak Filmler Belli Oldu

11 – 17 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi ve fiziksel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda, ulusal ve uluslararası festivallerde önemli başarılara imza atmış filmler yarışacak. Sinemamızdan beş filmin yer aldığı yarışmanın jüri üyeleri arasında, yönetmen senarist ve yapımcı Emine Yıldırım ve yönetmen İnan Temelkuran yer alıyor. Jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü, 17 Ekim 2021 Pazar günü akşamı çevrim içi yayınlanacak ve tüm Türkiye’den takip edilebilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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Banu Sıvacı / Emine Yıldırım



İnan Temelkuran

