Başvuruları devam eden 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin ana jürisi açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda Yüksel Aksu, Reis Çelik ve Vedat Özdemir’in Jüri Başkanlığı yaptığı festivalde bu yıl Jüri Başkanlığını Atalay Taşdiken yapacak. Mommo: Kız Kardeşim, Meryem, Arama Moturu, Kar Kırmızı gibi filmleri ile çeşitli ödüller kazanmış yönetmen Atalay Taşdiken’in başkanlığını üstlendiği jüride Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, oyuncu Serdar Orçin ile Akademisyen Profesör Eda Nazlı Noyan yer alıyor.

Basın Bülteni

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