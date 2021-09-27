Umut Evirgen’in 37. Varşova Film Festivali’nde Yarışacak Yeni Filmi Kimya’nın Teaser’ı Yayınlandı

Umut Evirgen, ikinci uzun metraj filmi Kimya ile 37. Varşova Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmak için gün sayıyor. Festivalde yarışacak filmden ilk teaser yayınlandı. Film, fiziksel olarak iç içe geçmiş mekânlarda bulunan 50’li yaşlarındaki beyaz yakalı bir adam ve 20’li yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatleri, sınırları aşmadan yalnızlıklarına nasıl iyi geldiklerini sıcak ama melankolik bir sinema diliyle anlatıyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.