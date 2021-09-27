58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

02 – 09 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak, Film Forum ile sektöre desteğini sürdürecek ve Altın Portakal Sinema Okulu aracılığıyla geleceğin sinemacılarına ilham vermeye devam edecek. Festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek. Festivalin Özel Gösterimler bölümünde yer alan dört film, yılın iddialı yapımları.

Basın Bülteni

Yarışma filmleri tanıtım klibini izlemek için tıklayınız.

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