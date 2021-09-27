Efkariye Nurperi’yi Kaybettik

1980’li yıllarda arabesk türü şarkılarla Efkariye adıyla ünlenen şarkıcı, oyuncu Efkariye Nurperi, 27 Eylül 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Efkariye, her ikisinin de yönetmenliğini Oğuz Gözen’in yaptığı 1984 yılı yapımı Geceyarısı ve 1988 yılı yapımı Bana Allah Acısın adlı sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca bir de yönetmenliğini Yalçın Erkan’ın üstlendiği 1987 yılı yapımı Mihracenin Gecesi adlı adlı bir de video için yapılmış filmde Assolist rolünde oynadı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.