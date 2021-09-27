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Türkiye’de Yaşayan Bekâr Bir Annenin Öyküsü, Aslı Akdağ’ın Otobiyografik Belgeseli Bekleyiş, Dünya Prömiyerini Altın Portakal’ın Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Yapacak

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Aslı Akdağ’ın yönettiği otobiyografik belgeseli Bekleyiş (Expecting a Grain of Sand), 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Bekleyiş, Türkiye’de yaşayan bekâr bir kadın olarak bebeğini dünyaya getirme ve büyütme kararı alan Akdağ’ın, bu kararının ardından toplum içinde yaşadıklarını ve gerçekleşen değişimleri konu alıyor. İzleyicileri, bir annenin bebeğini bekleme sürecindeki yolculuğa davet eden belgesel, bu coğrafyada bekâr bir anne olmanın ne anlama geldiğini araştırırken arka planda sosyal rolleri, cinsiyet eşitsizliğini ve evlilik kurumunu da irdeliyor.

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