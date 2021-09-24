Free Fire’ın İlk Film İş Birliği, Venom: Zehirli Öfke 2 ile Kaosu Kucaklayın

Garena oldukça önemli bir film serisiyle ilk iş birliği yaptığını duyurdu. 10 Ekim 2021′de lansmanı yapılacak Free Fire X Venom iş birliği kapsamında dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan Free Fire ölümcül koruyucu Venom ve Kandöken öğelerini içerecek ve ülkemizde 15 Ekim’de vizyona girecek Venom: Zehirli Öfke 2 filmi özel içeriklerle sinema salonlarında hayranlarına vahşi, sürükleyici ve unutulmayacak çok güzel bir deneyim sunacak.

Basın Bülteni

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