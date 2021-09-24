T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen 3. FİYAB Sinema Sektör Günleri, sinemaseverleri bir araya getiriyor. İlk iki yılında sinema dünyasından birçok ismi Ankara’da bir araya getiren ve sektör profesyonellerinin deneyimlerini paylaştığı FİYAB Sinema Sektör Günleri, üçüncü yılında da dolu dolu bir söyleşi programıyla sektör profesyonellerini ve sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu yıl iki bölümde yapılacak olan sinema sektörü etkinliği, İstanbul’da 30 Eylül 2021 tarihinde, Ankara’da ise 16 – 17 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

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