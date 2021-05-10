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Venom: Zehirli Öfke 2

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Andy Serkis’in yönettiği ve Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris ile Reid Scott’un oynadığı Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage), önümüzdeki aylarda Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.
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