Mert Tuğberk Bora’nın yönettiği ve Caner Kağanberk, Seda Keskol, Alexievna Yulia Ivancenko ile Tolga Bengü’nün oynadığı Acı Bedel: Sinsi, 08 Ekim 2021’de MC Film dağıtımıyla Bora Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Aşık olmaktan korkan Birkan Aslan, starlığın zirvesinde kalmaya çalışan Işıl Bayraktar’ın tuzağına düşer. Bayraktar ile beş yıl çok mutlu bir aşk yaşayan Birkan, ünlülerin ilgi odağı olmasına rağmen kalbi sadece Işıl için çarpmaktadır. Ancak bir gün sahilde dolaşırlarken yanlarına gelen sarhoş, gizemli bir adamın sözleri, Birkan’ın zihninde çeşitli sorular oluşturur ve Işıl’ın o adamı tanıyor olabileceğini düşündürür.