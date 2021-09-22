Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali, Çevrimiçi Programıyla Devam Ediyor

Dijital Film Atölyesi’nin (DFA) Kültür için Alan desteğiyle gerçekleştirdiği Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali, 30 Eylül 2021 tarihine kadar seyirciyle çevrimiçi ortamda buluşmaya devam ediyor. Seçkilerinde farklı kültürlerden, kategorilerden ve özgün bakış açılarından kısa film yapımlarını bir araya getiren festival, 3. yılında dopdolu bir program sunuyor. Festival, film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, Remix Attack etkinliği ve Herkes İçin Sinema Mümkün Atölyesi’nin yer aldığı çok zengin ve doyurucu bir çevrimiçi programıyla İzmir’den tüm dünyaya ulaşıyor.

Basın Bülteni

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