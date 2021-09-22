Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması Jüri Üyeleri Belli Oldu

11 – 17 Ekim tarihleri arasında çevrim içi ve 11 – 13 Ekim tarihleri arasında Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek 9. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı. Kısa film türünün gelişimine katkı sağlamak ve kısa film yönetmenlerine destek vermek amacıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Akademisyen Azza Chaabouni, Festival Artistik Direktörü Insa Wiese ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Kurucu Başkanı Sidar Serdar Karakaş yer alıyor.

Basın Bülteni

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Azza Chaabouni / Insa Wiese



Sidar Serdar Karakaş

