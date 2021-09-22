Rodo Sayagues’in yönettiği ve Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace ile Adam Young’ın oynadığı Nefesini Tut 2 (Don’t Breathe 2), 01 Ekim 2021’de Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin vermeyen Nordstrom 11 yaşındaki Phoenix ile birlikte yaşamaktadır. Sarhoş bir sürücü tarafından kendisinden çalınan ailesini böylece yeniden yaratmış ve her zaman hakkı olduğunu düşündüğü adaleti bulmuştur. Davetsiz misafirler bir kez daha evine geldiğinde, bu sefer küçük Phoenix’e odaklanan Norman, içinde saklı olan sırrı yeni ve beklenmedik şekillerde bir kez daha ortaya çıkaracaktır.