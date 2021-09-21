Umut Evirgen’in Yeni Filmi Kimya, Dünya Prömiyerini 37. Varşova Film Festivali’nde Gerçekleştirecek

Umut Evirgen’in ikinci uzun metrajlı filmi Kimya, dünyanın önde gelen festivallerinden 37. Varşova Film Festivali’nde ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Umut Evirgen’in yönettiği ve senaristliğini üstlendiği film 37. Varşova Film Festivali’nin Competition 1-2 bölümünde yarışacak. Fiziksel olarak iç içe geçmiş mekânlarda bulunan iki yalnız insanın kesişen gecesinin hikâyesinin anlatıldığı Kimya’da 50’li yaşlardaki bir adam ve 20’li yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatler boyunca sınırlarını aşmadan ve rahatsız olmadan birbirlerine yalnızlıklarını unutturmalarını sıcak ama melankolik bir dille gözler önüne seriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.