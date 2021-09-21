İmece’yle Hayat Bulan Hakikat: Şeyh Bedrettin, 08 Ekim’de Sinemalarda

Şeyh Bedreddin Mahmud, Bedreddin Simâvî veya Simavnalı Bedreddin. Nazım Hikmet’in o destani şiirine kaynak olan, demokrasi mücadelecisi Şeyh Bedrettin ve adına yazılan onca yazı, çekilen belgeseller ve “roman”lar. Şeyh Bedrettin destanı şimdi de beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 07 Ekim’de Avrupa’da, 08 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek filmin yeni fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Hakan Alak’ın yaptığı filmin görüntü yönetmenliği ise Serdar Ünlütürk’e ait. Suavi’nin Şeyh Bedreddin’i canlandırdığı filmde, Bülent Emrah Parlak, Börklüceli Mustafa’ya hayat verirken, Torlak Kemal’e ise Saygın Soysal hayat veriyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.