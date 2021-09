58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Heyecan Başladı

02 Ekim’de başlayacak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri ve da yer alacak 10 film ve bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Altın Portakal heykelleri için jüri karşısına çıkacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri



4. Sokaktaki Pansiyon (Brighton 4th)



Aile (The Fam)



Ali ve Ava (Ali and Ava)



Aurora



Gelecek (Futura)



İşçi ve Patron (The Employer and the Employee)



Libertad



Tel Örgüdeki Delik (Hole in the Fence)



Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam

(The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic)



Yolculuk (Yolculuk)