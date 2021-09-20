7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Son Taslak Bölümüne Başvurular Devam Ediyor

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı’nın organizasyonu ile düzenlenen ve bu yıl festival olarak yoluna devam edecek 7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin başvuruları devam ediyor. Bu yıldan itibaren festivalde gerçekleşecek olan Son Taslak Endüstri Bölümü geleceğin sinemacılarına destek vererek festivali daha da önemli kılacak. TRT Genel Müdürlüğü’nün festivalin Son Taslak Endüstri Bölümü’ne kısa film yapım ve proje geliştirme desteği sağlayacağı festival 21 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Basın Bülteni

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