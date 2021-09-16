10. Pembe Hayat KuirFest Programı Yayında

Geçtiğimiz 9 yıl boyunca dünyadan ve Türkiye’den yüzlerce kuir yaşanmışlığı ve çok çeşitli lubunya hallerini film gösterimleri, söyleşi ve atölyelerle izleyenlerine sunan KuirFest, 10. kez kapılarını aralıyor. Aynı zamanda Ankara’daki LGBTİ+ etkinlikleri yasağının kaldırılmasının ardından yine yeniden Ankaralı lubunya sinema ve sanatseverler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşayan festival #Gönlüm10dadır hashtagi ile Ankara’ya geri dönüyor. 23 Eylül’de Goethe-Institut Ankara’da start verilecek festival, düzenlenecek açılış resepsiyonu ve Türkiye’den Kısalar özel gösteriminin ardından 28 film, 5 söyleşi ve 1 atölyeye ev sahipliği yapacak.

Basın Bülteni

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Festival Programı

