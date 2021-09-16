A Nıght At The Louvre – Louvre Müzesı̇’nde Bı̇r Gece, 24 Eylül 2021’de Sinemalarda

Louvre Müzesi’nde Bir Gece: Leonardo Da Vinci (A Night at the Louvre: Leonardo Da Vinci) filmi, Louvre Müzesi tarafından tasarlanan ve küratörlüğü yapılan Leonardo Da Vinci Sergisi’nin bu özel rehberli turu, beyazperdede gösterilmek için özel olarak çekildi. Film, sinemaseverlere ressamın en güzel eserlerini yakından incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bir ressam olarak kariyeri, Leonardo’nun resmi diğer tüm disiplinlerin üzerine nasıl yerleştirdiğini gösteriyor. Bu özel filmin çekimleri sırasında sergi küratörleri tarafından yapılan açıklayıcı ve teferruatlı yorumlar, Leonardo Da Vinci’nin sanatsal pratiği ve boyama tekniği hakkında yeni bir algılamaya yol açıyor.

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