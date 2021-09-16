Akif, 24 Eylül 2021’de Sinemalarda

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan Âkif filminin ilk teaser’ı yayınlandı. Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Fikret Kuşkan’ın canlandırdığı film, 24 Eylül’de seyirciyle buluşuyor. Sadullah Şentürk’ün yönettiği filmde, Mehmet Âkif Ersoy’un yaşamından kesitler de var. Senaryosu, Mehmet Âkif Ersoy’un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi’nin katkısıyla oluşturulan Âkif filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da gerçekleşti.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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