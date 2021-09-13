10. Pembe Hayat Kuirfest Afişi Yayında

Pembe Hayat KuirFest, onuncu yılını kutlamaya gün sayarken bugün ise afişini yayınladı. Pembe Hayat KuirFest, her sene hazırladığı program ile dünyadan ve Türkiye’den pek çok kuir yapımı festival perdesine taşırken, lubunyalara nefes alacak alanlar açmaya devam ediyor. 10 yıl boyunca Türkiye ve uluslararası alanda kuir sinemayı destekleyen KuirFest’in Bella Demhat imzalı onuncu yıl afişi, geçen yılların festival haberlerine göz kırpar nitelikte. Yıllardır yaptığı işlerin, ürettiği sözlerin ve gazete haberlerinin yer aldığı afişte festivalin tarihleri de yer alıyor. Festival Ankara’da 23 – 26 Eylül, İstanbul’da 30 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Basın Bülteni

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