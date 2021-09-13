Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyeleri Açıklandı, Festivalin Afişi Hazır

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 02 – 09 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüri açıklandı ve festivalin afişi hazırlandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin başkanlığını bu yıl yönetmen Emin Alper üstlenecek. Jüri üyeleri ise görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil; yazar Ayfer Tunç; şarkıcı Gaye Su Akyol; oyuncu Hazal Kaya; oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı Senem Tüzen gibi tanınan isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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Ahmet Sesigürgil / Ayfer Tunç



Emin Alper / Gaye Su Akyol



Hazal Kaya / Muhammet Uzuner



Senem Tüzen

