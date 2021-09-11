Cahil Periler’e 20. Yıl Kutlaması

Cahil Periler filminin 20. yılı, Venedik Film Festivali kapsamında, yönetmen Ferzan Özpetek, oyuncu Serra Yılmaz ve filmle aynı adı taşıyan dizinin oyuncuları Ambra Angiolini ve Cristiana Capotondi’nin katılımıyla Teknede Sinema etkinliğiyle kutlandı. 08 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşen etkinliğe, Venedik lagününün kalbinde yer alan ve ihtişamıyla göz kamaştıran Campari Boat ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında bugün ile birkaç yıl önceki sinema dünyası arasındaki farklar üzerine zengin bir fikir alışverişi yapılırken, filmler ilgili merak edilen konular, sahne arkasından bilinmeyenler ve ilham verici başka birçok ayrıntı da etkileyici bir zeminde paylaşıldı.

Ampra Angiolini – Ferzan Özpetek



Ambra Angiolini – Serra Yılmaz –

Ferzan Özpetek – Cristiana Capotondi



Ferzan Özpetek



Ferzan Özpetek – Cristiana Capotondi –

Serra Yılmaz – Ambra Angiolini

