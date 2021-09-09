Matrix Resurrections’dan İlk Fragman Yayınlandı

Vizyoner film yapımcısı Lana Wachowski’den, bir türü yeniden tanımlayan, çığır açan serinin uzun zamandır beklenen dördüncü filmi The Matrix Resurrections geliyor. Yeni film orijinal serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar biraraya getiriyor. Ayrıca filmmin diğer rollerinde Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Erendira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt ve Jada Pinkett Smith oynuyor. Film, Warner Bros. tarafından dağıtılacak ve 15 Aralık 2021’den itibaren sinemalarda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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