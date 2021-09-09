Karşınızda Mizah ve Maceranın Harmanlandığı Robot Ron: Bir Sorun Var Animasyon Filminin Yeni Resmi Fragmanı ve Yeni Resmi Afişi

20th Century Studios ve Locksmith Animation’dan Robot Ron: Bir Sorun Var filminin eğlenceli yeni fragmanı ve afişi internet ortamında yayına verildi. Fragman içerisinde, filmde de yer alacak olan Liam Payne’in yeni şarkısı Sunshine’ın bir bölümünü de bulunuyor. Film, sosyalleşme sorunu yaşayan ortaokul öğrencisi Barney ile “Kutudan Çıkan En İyi Arkadaşı” olması beklenen, yürüyebilen ve konuşabilen dijital cihaz Ron’un hikâyesi anlatılıyor. Bir çocuk ve robotun gerçek arkadaşlığının harika karmaşası seyircileri aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Robot Ron: Bir Sorun Var, 22 Ekim 2021’de gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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