Çakallarla Dans Efsanesinin Yaratıcılarından Kahkaha Tufanı Yeni Bir Film Geliyor, Amacı Olmayan Grup 17 Eylül’de Sinemalarda

Seyirciden büyük ilgi gören Çakallarla Dans serisi ile Türk sinema tarihinin unutulmaz başarılarından birine imza atan Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi, 17 Eylül’de vizyona girecek Amacı Olmayan Grup filmi için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Çakallarla Dans serisinin yazarı olarak tanınan Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, yapımcılığını ise Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu, Çakallarla Dans’taki gibi ikili yine birlikte kaleme aldı.

Basın Bülteni

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