Zuhal, İlk Kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde

Nazlı Elif Durlu’nun ilk uzun metraj filmi Zuhal, ilk kez 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyircilerle buluşacak. Başarılı bir avukat olan ve İstanbul’da tek başına yaşayan Zuhal adlı bir kadının evinin derinlerinden gelen bir kedi sesinin peşinde çıktığı çaresiz arayışı ve o güne dek yüzlerini bile hiç görmediği komşularıyla yaşadığı absürt karşılaşmaları konu alan filmde Zuhal’e Nihal Yalçın hayat veriyor.

Basın Bülteni

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