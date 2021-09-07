İncilay Şahin’i Kaybettik

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin, 07 Eylül 2021 Salı günü hayatını kaybetti. 29 Ocak 1961 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen İncilay Şahin, MSM Aktör Stüdyo’da eğitim gördü. Beyza’nın Kadınları, 120, Deli Dumrul: Kurtlar Kuşlar Aleminde, Kanlı Postal gibi sinema filmlerinde rol alan İncilay Şahin, 1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa başlayan İncilay Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz’ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma başta olmak üzere çok sayıda TV dizisinde başarıyla oynadı ve sevildi. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.