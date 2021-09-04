Tomris, Vizyon Yolculuğuna 62 Şehirde Başladı

Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda İskit-Saka Türklerinin başına geçerek Türk milletini zaferden zafere koşturur, dünyanın unutamadığı hükümdarlar arasında yerini alır. Tomris Hatun’un hayatını anlatan Tomris filmi, 62 şehirde 300’e yakın salonda cuma günü vizyona girdi. Filmin yönetmeni Akan Satayev ve başrol oyuncusu Almira Tursyn’un katıldığı Tomris’in ön gösteriminde İyi Parti Başkanı Meral Akşener ile oyuncu Erkan Petekkaya izleyiciler arasındaydı.
- Basın Bülteni
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