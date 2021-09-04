Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde KAV Yılın Yönetmeni Ödül Töreni Yapıldı

02 Eylül akşamı düzenlenen açılış töreniyle başlayan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, ikinci gününü geride bıraktı. Festivalin ikinci gününde Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) Yılın Yönetmeni Ödülü töreni yapıldı. KAV Yılın Yönetmeni Ödülü, hem bu yılın kazananı Çatlak filminin yönetmeni Fikret Reyhan’a, hem de geçen yıl bu ödüle Aşk, Büyü, Vs. filmiyle layık görülen ancak pandemi nedeniyle ödülünü alamayan Ümit Ünal adına oyuncu Selen Uçer’e takdim edildi.
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Emine Yıldırım – Ramin Matin – Azize Tan
Fikret Reyhan – Azize Tan
Fikret Reyhan – Sami Kariyo
Sami Kariyo – Fikret Reyhan – Dürin Ababay