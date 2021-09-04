Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde KAV Yılın Yönetmeni Ödül Töreni Yapıldı

02 Eylül akşamı düzenlenen açılış töreniyle başlayan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, ikinci gününü geride bıraktı. Festivalin ikinci gününde Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) Yılın Yönetmeni Ödülü töreni yapıldı. KAV Yılın Yönetmeni Ödülü, hem bu yılın kazananı Çatlak filminin yönetmeni Fikret Reyhan’a, hem de geçen yıl bu ödüle Aşk, Büyü, Vs. filmiyle layık görülen ancak pandemi nedeniyle ödülünü alamayan Ümit Ünal adına oyuncu Selen Uçer’e takdim edildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Emine Yıldırım – Ramin Matin – Azize Tan



Fikret Reyhan – Azize Tan



Fikret Reyhan – Sami Kariyo



Sami Kariyo – Durin Ababay



Sami Kariyo – Fikret Reyhan – Dürin Ababay



Selen Uçer



Selen Uçer – Sami Kariyo



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