Faik Ahmet Akıncı’nın yönettiği ve Can Sallıoğlu, Metin Yüksel, Kübra Kadı, Damla Nur Yılmaz, Doğuş Arslan, Büşra Kaplan ile Tuğçe Özal ile Nehir Önder’in oynadığı Şeytanı Ararken, 15 Ekim 2021’de Özen Film dağıtımıyla Akıncı Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üniversite öğrencisi Metin, Doğuş, Kübra ve Can ile aynı evde ikamet etmektedirler. Metin bir gün internette bir köy görür ve gördüğü bu köyde şeytan olduğunu öğrenir. Bunun üzerine şeytanı aramak için yola çıkar. Dörtlü grubun oluşması için yanına kız arkadaşları Damla’yı da alırlar. Dört arkadaş şeytanı aradıklarını sanmaktadırlar aslında şeytan onları beklemektedir.