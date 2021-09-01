4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Son Başvuru Tarihi Açıklandı: 01 Ekim 2021

3 yıldır büyük bir emek ve özveri ile büyüyen ve artık dostlarının başarısından iftiharla söz ettiği; Dostluğu kısa film sanatı ile geliştiren ve hem sinemayı hem de yönetmen ve seyirciyi farklı etkinlik, söyleşi ve atölyelerle yetiştiren 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali (4. International Amity Short Film Festival) başvurularınızı bekliyor. Festival Direktörü – Yönetmen Faysal Soysal festivalin son başvuru tarihinin 01 Ekim 2021 olduğunu açıkladı. 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 01 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

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