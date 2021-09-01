Nusret Çetinel’i Kaybettik

Seslendirme sanatçısı, oyuncu Nusret Çetinel, 01 Eylül 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara’da doğan Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğrenim gördü. Patron Mutlu Son İstiyor, Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi, Git Başımdan, Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası, Kardeşim İçin: Der’a, Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas gibi sinema filmlerinde de oynayan Çetinel’in cenazesi, 02 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.