Kartal Tibet’i Kaybettik

Sinemamızın unutulmaz oyuncu ve yönetmenlerinden Kartal Tibet, 02 Temmuz 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. 1938 yılında Ankara’da doğan Tibet, Karaoğlan: Altaydan Gelen Yiğit filmiyle sinemaya başladı. Tibet’in hatırlanan filmleri arasında Hıçkırık, Senede Bir Gün, Sarmaşık Gülleri, Çalıkuşu, Bir Millet Uyanıyor, Ölmeyen Aşk, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Boş Çerçeve, Zambaklar Açarken, Tarkan, Güller ve Dikenler, Sevenler Ölmez, Gelin Çiçeği; Tosun Paşa, Cennetin Çocukları, Sultan, Gol Kralı, Zübük, Şabaniye, Aile Kadını, Şalvar Davası, Milyarder gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.